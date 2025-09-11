Мир
Найдено использованное при покушении на соратника Трампа оружие

ФБР: Обнаружена винтовка, использованная при покушении на Кирка
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Сотрудники ФБР обнаружили винтовку, использованную при покушении на американского консервативного активиста, соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом заявил представитель ведомства, агент Роберт Болс на специальной пресс-конференции, передает Fox News.

Сообщается, что оружие было найдено в лесистой местности, куда стрелок скрылся после инцидента. Лаборатория ФБР проведет анализ винтовки.

Агент Болс также отметил, что у ФБР имеется фотография предполагаемого стрелка, однако на время расследования она не может быть обнародована.

Ранее CNN со ссылкой на Департамент общественной безопасности штата Юта сообщил, что в Кирка могли выстрелить с крыши одного из зданий около кампуса Университета долины Юта, где политик выступал перед студентами.

На активиста совершили покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.

    Все новости