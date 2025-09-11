Найдено использованное при покушении на соратника Трампа оружие

ФБР: Обнаружена винтовка, использованная при покушении на Кирка

Сотрудники ФБР обнаружили винтовку, использованную при покушении на американского консервативного активиста, соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом заявил представитель ведомства, агент Роберт Болс на специальной пресс-конференции, передает Fox News.

Сообщается, что оружие было найдено в лесистой местности, куда стрелок скрылся после инцидента. Лаборатория ФБР проведет анализ винтовки.

Агент Болс также отметил, что у ФБР имеется фотография предполагаемого стрелка, однако на время расследования она не может быть обнародована.

Ранее CNN со ссылкой на Департамент общественной безопасности штата Юта сообщил, что в Кирка могли выстрелить с крыши одного из зданий около кампуса Университета долины Юта, где политик выступал перед студентами.

На активиста совершили покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.