Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:24, 11 сентября 2025Мир

Глава МИД Венгрии раскрыл детали беседы с Рубио об Украине

Сийярто: Рубио заявил, что Трамп не прекратит усилия по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Госсекретарь США Макро Рубио заверил Венгрию в том, что глава Белого дома Дональд Трамп не прекратит усилия по урегулированию конфликта на Украине, пока в Европе окончательно не наступит мир. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в своем аккаунте социальной сети Х.

«Только что провел долгий телефонный разговор с госсекретарем Рубио, в ходе которого я поблагодарил его за миротворческие усилия президента Трампа и всего американского правительства (...). Рубио заверил меня, что президент Трамп не сдастся, и это дает реальную надежду на то, что этот конфликт наконец-то завершится», — отметил дипломат.

По словам Сийярто, Трамп, в отличие от некоторых европейских лидеров, действительно стремится разрешить украинский кризис. Он подчеркнул, что Будапешт поддерживает президента США в этом вопросе.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон продолжит работать над урегулированием конфликта на Украине, а также надеется на достижение мирного соглашения. Он подчеркнул, что продолжение боевых действий не входит в интересы ни одной из сторон.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Тарасова оценила критику в адрес Пугачевой

    Франция направит истребители для защиты восточного фланга НАТО

    В ВСУ встревожились из-за позиции США по поставкам военной помощи

    В США опубликовали фото орудия убийства Кирка

    Стало известно об изнасилованиях участниц конкурса красоты «Мисс Франция»

    Врач предупредил о негативном влиянии на сон неправильно подобранного постельного белья

    Посол России отреагировал на вызов в МИД Швеции

    Известный ведущий заплакал в прямом эфире

    В Госдуме оценили идею полного сухого закона в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости