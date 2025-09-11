Силовые структуры
Главаря банды «010» сдал взятый под госзащиту свидетель из российского региона

В Кызыле суд арестовал находившегося в розыске лидера ОПГ за вымогательства
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Кызыле суд арестовал лидера организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся вымогательствами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по республике Тыва.

Мужчина длительное время скрывался, находился в федеральном розыске, но был задержан правоохранительными органами после того, как на него дал показания свидетель под госзащитой.

По данным следствия, он руководил бандой, известной в преступной среде под названием «010». Ее участники занимались в Кызыле вымогательством у предпринимателей. В частности, они, вооружившись огнестрельным и травматическим оружием, совершили покушение на местного жителя, а свидетеля преступления принуждали к даче ложных показаний и вымогали у него десять миллионов рублей.

Кроме того, бандиты угрожали сотруднику полиции, занимавшемуся расследованием инцидента. Преступная деятельность банды была пресечена в мае. По уголовному делу арестованы десять участников ОПГ.

Ранее сообщалось, что в Москве суд вынес приговор участникам группировки за хищение 50 миллионов рублей со счетов граждан.

