Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 11 сентября 2025Россия

Россиян призвали заняться наполнением детсадов

Глава Бурятии Цыденов призвал мужчин заняться наполнением детсадов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom  

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал местных мужчин унести жен в спальни и заняться наполнением детских садов. Такое обращение появилось в его Telegram-канале.

Подобное предложение поступило от российского губернатора после открытия дошкольного учреждения в Северобайкальске. Цыденов подчеркнул, что этот детсад способен вмещать до 280 ребят.

«Главная задача для северобайкальцев, чтоб детский сад всегда был полон детьми. (...) Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... (...) Ну вы меня поняли. Работаем», — написал глава Якутии.

Кроме того, Цыденов поблагодарил строителей, отремонтировавших учреждение, и педагогов.

До этого сообщалось, что россиянам напомнили о наказании за поцелуи. Юрист Яна Бондаренко рассказала, что за проявления чувств в общественных местах граждане могут получить штраф или арест до 15 суток.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?

    Поплавская назвала давшую интервью Пугачеву «обиженкой»

    Популярная российская юмористка испытала ужас в туалете в Европе

    В Кремле ответили на вопрос о внешних целях совместных с Минском военных учений

    Жителям Подмосковья назвали время прихода первых заморозков

    Не принятый в российскую школу русский ребенок зачитал по памяти Пушкина на видео

    Россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения

    В России апробируют дрон-ракету «Залп-1»

    Россияне оценили свое финансовое положение

    Токаев анонсировал референдум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости