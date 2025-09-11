Губернатор Юты назвал убийство Кирка политическим

Губернатор Юты Кокс: Убийство Кирка было совершено по политическим мотивам

Соратника президента США Дональда Трампа, американского консервативного политика Чарли Кокса убили по политическим мотивам. С таким утверждением выступил Спенсер Кокс, губернатор штата Юта, где было совершено убийство. Его цитирует ТАСС.

«Хотел бы быть предельно ясным: это политическое убийство», — кратко пояснил политик. Он также подтвердил задержание подозреваемого в убийстве, сообщив, что сейчас он находится на допросе.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября во время выступления в университете в Юте. Он попал в больницу и находился в критическом состоянии. Позднее Трамп сообщил о его смерти.