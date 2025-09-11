Ценности
Ирина Шейк опубликовала фото в прозрачном платье

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала фото в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала фото в откровенном образе.

39-летняя манекенщица разместила черно-белый кадр, на котором предстала в длинном прозрачном платье, облегающем фигуру. Сквозь упомянутый наряд просвечивался бюстгальтер и тело звезды.

Образ дополняло массивное колье, свисающее ниже груди. В качестве обуви знаменитость выбрала ботинки на низком каблуке.

Ранее в сентябре Ирину Шейк запечатлели в трусах. Манекенщица разместила серию черно-белых снимков, на одном из которых была запечатлена в ультракоротком топе и нижнем белье.

