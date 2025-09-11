Мир
Из-за ударов Израиля по Йемену погибли почти 40 человек

Al Masirah: Число погибших из-за ударов Израиля по Йемену выросло до 35 человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Израиль нанес удары по Йемену. Они пришлись на столицу страны Сану и провинцию Эль-Джауф. В результате погибли минимум 35 человек, сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на Минздрав хуситов.

«35 погибших, 131 раненый в результате израильских ударов по Сане и Эль-Джауфу», — говорится в сообщении. Подробности о других последствиях израильской атаки не приводятся.

Ранее Армия Израиля рассказала о новых атаках на Йемен, сообщив, что были поражены военные лагеря и штаб-квартира отдела военной информации хуситов, а также хранилище с топливом.

