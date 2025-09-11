Россия
Политолог Марков назвал убийство Кирка в США сакральной жертвой

Политолог Марков назвал убийство сторонника Трампа Кирка сакральной жертвой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Чарли Кирк

Чарли Кирк. Фото: Jen Golbeck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Политолог Сергей Марков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отреагировал на убийство сторонника президента США Дональда Трампа и противника помощи Украине Чарли Кирка. Он высказал свое мнение в Telegram-канале «Логика Маркова».

«Это так называемая "сакральная жертва", которая дает "моральное право" на расправы над не только прямыми, но и косвенными виновниками этого убийства», — отметил эксперт.

По его словам, остается открытым вопрос, будут ли массовые «репрессии» со стороны команды президента, ответят ли сторонники Трампа и может ли ситуация перерасти в гражданскую войну в США.

На Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Позже стало известно, что он скончался.

