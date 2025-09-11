Мир
01:24, 11 сентября 2025Мир

В США рассказали о мерах безопасности в университете Юты

CNN: На мероприятии, где застрелили Кирка, не было металлоискателей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Чарли Кирк

Чарли Кирк. Фото: Cheney Orr / Reuters

На мероприятии в Юте, где застрелили известного американского консерватора и активиста Чарли Кирка, не было металлоискателей, проверка сумок не проводилась, передает CNN со ссылкой на присутствовавших.

Посетивший мероприятие Рэйдон Дечен рассказал, что администрация Университета долины Юты не предприняла никаких мер безопасности, чтобы досматривать людей или проверять у них билеты.

«На мероприятии не было металлоискателей, и никто не проверял сумки, что, по словам Дечен, "вызвало у него недоумение"», — отметили журналисты.

Как передает Fox News, покушение на политика Кирка мог совершить член Демократической партии Майкл Маллинсон.

