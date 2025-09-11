В США рассказали о мерах безопасности в университете Юты

CNN: На мероприятии, где застрелили Кирка, не было металлоискателей

На мероприятии в Юте, где застрелили известного американского консерватора и активиста Чарли Кирка, не было металлоискателей, проверка сумок не проводилась, передает CNN со ссылкой на присутствовавших.

Посетивший мероприятие Рэйдон Дечен рассказал, что администрация Университета долины Юты не предприняла никаких мер безопасности, чтобы досматривать людей или проверять у них билеты.

«На мероприятии не было металлоискателей, и никто не проверял сумки, что, по словам Дечен, "вызвало у него недоумение"», — отметили журналисты.

Как передает Fox News, покушение на политика Кирка мог совершить член Демократической партии Майкл Маллинсон.