Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 11 сентября 2025Бывший СССР

Лукашенко дал оценку снятию американских санкций с Белоруссии

Лукашенко: Спасибо США за снятие санкций, но это не основное направление работы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие санкций с республики. Его слова передает БелТА.

«То, что они начали снимать санкции с нас — американцы, — спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика — это жизнь людей», — сказал политик корреспонденту агентства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подарил Лукашенко запонки. В ответ белорусский лидер сообщил, что «постарается в долгу не остаться».

До этого Лукашенко предложил Трампу большую сделку по заложникам. Он отметил, что Минск не заинтересован в том, чтобы ряд заключенных, интересующих американскую сторону, находился под стражей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся после долгого перерыва

    В России выступят сразу несколько иностранных поп-групп

    Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась в желании развестись с актером

    Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

    Найдено использованное при покушении на соратника Трампа оружие

    Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

    Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

    Лукашенко ответил на письмо Трампа фразой «мы умеем читать между строк»

    Российские войска начали штурм на севере Купянска

    В Грузии задержали соратника Саакашвили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости