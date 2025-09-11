Лукашенко дал оценку снятию американских санкций с Белоруссии

Лукашенко: Спасибо США за снятие санкций, но это не основное направление работы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие санкций с республики. Его слова передает БелТА.

«То, что они начали снимать санкции с нас — американцы, — спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика — это жизнь людей», — сказал политик корреспонденту агентства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подарил Лукашенко запонки. В ответ белорусский лидер сообщил, что «постарается в долгу не остаться».

До этого Лукашенко предложил Трампу большую сделку по заложникам. Он отметил, что Минск не заинтересован в том, чтобы ряд заключенных, интересующих американскую сторону, находился под стражей.