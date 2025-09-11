Лукашенко оценил готовность России выполнить условия сделки по Украине

Лукашенко: Россия готова выполнить договоренности с США по Украине

Россия готова выполнить договоренности с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует БелТа.

По словам главы государства, завершение конфликта зависит от Украины и Европы. «Вопрос за европейцами и [украинским президентом Владимиром] Зеленским», — отметил он.

Лукашенко также выразил уверенность, что Киеву не удастся одержать победу в конфликте.

8 августа белорусский лидер предложил провести в Минске трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он призвал установить перемирие в воздухе в качестве первого шага урегулирования украинского конфликта.