Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:48, 11 сентября 2025Бывший СССР

Лукашенко оценил готовность России выполнить условия сделки по Украине

Лукашенко: Россия готова выполнить договоренности с США по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Россия готова выполнить договоренности с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует БелТа.

По словам главы государства, завершение конфликта зависит от Украины и Европы. «Вопрос за европейцами и [украинским президентом Владимиром] Зеленским», — отметил он.

Лукашенко также выразил уверенность, что Киеву не удастся одержать победу в конфликте.

8 августа белорусский лидер предложил провести в Минске трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он призвал установить перемирие в воздухе в качестве первого шага урегулирования украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Лукашенко оценил готовность России выполнить условия сделки по Украине

    Польша направит 40 тысяч военных к границе из-за российско-белорусских учений

    За поимку убийцы Кирка объявили награду

    Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа

    Стало известно о секретных завещаниях Армани

    В МИД рассказали о прямых приказах ВСУ уничтожать гражданских

    В Италии раскрыли истинные планы «коалиции желающих» в отношении Украины

    Тело Кирка отвезут в родной город на самолете вице-президента США

    Тарасова оценила критику в адрес Пугачевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости