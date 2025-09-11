Лукашенко раскрыл одну деталь из разговора с Трампом о России

Лукашенко в ходе переговоров с Трампом рассказал об отношениях с Россией

Белоруссия является союзником России. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, его слова передает «БелТА».

«Я Трампу в разговоре сказал: "Мы — союзники России, и этим все сказано"», — раскрыл он деталь из разговора с Трампом о России.

По словам белорусского лидера, главная задача Минска заключается в содействии США в установлении мира.

8 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести в Минске трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. В качестве первого шага в урегулировании украинского конфликта он призвал установить перемирие в воздухе.