Медведев указал на поддержку убийц командой Трампа

Медведев: Команда Трампа поддерживает убийц, оказывая поддержку Киеву
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Команда американского лидера Дональда Трампа поддерживает убийц, оказывая поддержку Украине. Об этом заявил в социальной сети X зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне убийства соратника президента США Чарли Кирка.

«Политические преступления и убийства в последнее время совершаются разного рода леволиберальными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. [Премьер-министр Словакии Роберт] Фицо, Кирк. Кто следующий?» — написал чиновник.

Он добавил, что команде Трампа нужно осознать, что, поддерживая Киев, они поддерживают и подобные покушения.

Кирка застрелили в ходе выступления в Юте 10 сентября.

