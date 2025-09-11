Медведев: Команда Трампа поддерживает убийц, оказывая поддержку Киеву

Команда американского лидера Дональда Трампа поддерживает убийц, оказывая поддержку Украине. Об этом заявил в социальной сети X зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне убийства соратника президента США Чарли Кирка.

«Политические преступления и убийства в последнее время совершаются разного рода леволиберальными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. [Премьер-министр Словакии Роберт] Фицо, Кирк. Кто следующий?» — написал чиновник.

Он добавил, что команде Трампа нужно осознать, что, поддерживая Киев, они поддерживают и подобные покушения.

Кирка застрелили в ходе выступления в Юте 10 сентября.