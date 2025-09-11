В Кремле ответили на вопрос о внешних целях совместных с Минском военных учений

Совместные с Минском военные учения российских войск «Запад-2025» не направлены против кого-то. На вопрос о внешних целях военно-учебных мероприятий ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«И, еще раз повторяю, все эти действия не имеют направленности против каких-то третьих стран», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что основная цель учений — налаживание военного сотрудничества между стратегическими союзниками.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что ВС республики сбили часть летевших в сторону Польши беспилотных летательных аппаратов в ночь на 10 сентября. По его словам, Минск обменивался информацией о воздушной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы.

