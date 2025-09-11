Россия
17:06, 11 сентября 2025Россия

Москвичка продала душу за коллекцию Лабубу и концерт Кадышевой

Mash: Жительница Москвы продала душу за Лабубу и билет на концерт Кадышевой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Москве 26-летняя девушка официально продала душу за коллекцию Лабубу и билет на концерт певицы Надежды Кадышевой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, столичный маркетолог ради хайпа разместил объявление о покупке души за 100 тысяч рублей. На его просьбу откликнулась горожанка. Она согласилась на сделку и даже скрепила договор кровью.

Почти весь гонорар девушка потратила на приобретение Лабубу. Оставшуюся сумму она отложила на билет на выступление Кадышевой.

Представители Русской православной церкви (РПЦ) призвали молодых людей покаяться. Они предупредили, что и скупщик, и владелица души могут оказаться в моральном и личностном упадке.

ЖЗЛ
    Все новости