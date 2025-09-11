Москвичка продала душу за коллекцию Лабубу и концерт Кадышевой

В Москве 26-летняя девушка официально продала душу за коллекцию Лабубу и билет на концерт певицы Надежды Кадышевой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, столичный маркетолог ради хайпа разместил объявление о покупке души за 100 тысяч рублей. На его просьбу откликнулась горожанка. Она согласилась на сделку и даже скрепила договор кровью.

Почти весь гонорар девушка потратила на приобретение Лабубу. Оставшуюся сумму она отложила на билет на выступление Кадышевой.

Представители Русской православной церкви (РПЦ) призвали молодых людей покаяться. Они предупредили, что и скупщик, и владелица души могут оказаться в моральном и личностном упадке.

