На Украине военкомы задержали оператора австрийской телекомпании

Марина Совина
Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

На Украине военкомы задержали оператора австрийской телекомпании ORF, об этом сообщает «Страна.ua».

Андрея Непоседова задержали и увезли в территориальный центр комплектования (ТЦК) Тернопольской области, когда он ехал на съемку по заданию руководства.

Издание отмечает, что мужчина ушел в ВСУ добровольцем в 2022 году, получил ранение и уволился из армии, после чего работал на австрийскую телекомпанию.

Мужчину удерживают в ТЦК несколько дней и не дают встретиться с адвокатом. От него требуют пройти военно-врачебную комиссию в Тернопольской области, однако задержанный готов сделать это только по месту учета. ORF потребовала освободить своего сотрудника и обратилась в МИД Австрии и посольство в Киеве за помощью.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК мобилизовали епископа. Викария Новокаховской епархии епископа Нововоронцовского Серафима забрали 2 сентября. Вместе с ним также был задержан иеромонах Гавриил. В тот же день они оказались на полигоне в Ровенской области.

