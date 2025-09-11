Науседа анонсировал освобождение десятков заключенных в Белоруссии

Науседа объявил об освобождении шести граждан Литвы в Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил об освобождении шести граждан республики в Белоруссии. Его слова передает Delfi в своем Telegram-канале.

«На свободу вышли 52 человека — деятели оппозиции, журналисты, участники протестов и иностранные граждане, отбывавшие наказание в белорусских тюрьмах», — заявил Науседа.

Он отметил, что среди них — шестеро граждан Литвы. О личностях освобожденных не сообщается.

Накануне в Минске состоялась встреча заместителя спецпосланника США по Украине Джона Коула с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Последнему было передано письмо от президента США Дональда Трампа.

В июне после встречи белорусского лидера с другим спецпосланником США, Китом Келлогом, на свободу вышли несколько заключенных. Среди них — один из лидеров протестов 2020 года Сергей Тихановский.