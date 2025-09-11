Мир
Назначение экс-главы МИД Германии в ООН назвали результатом плохого кастинга

Марина Совина
Анналена Бербок

Анналена Бербок . Фото: Xie E / Globallookpress.com

Немецкое издание Junge Welt назвало назначение экс-главы МИД Германии Анналены Бербок председателем Генеральной Ассамблеи ООН результатом плохого кастинга и проявлением двойных стандартов Запада.

«Очевидный плохой кастинг показывает прежде всего одно: заключение договора с правильными людьми — вот что важно», — говорится в публикации.

Авторы статьи обвинили Бербок в разжигании конфликта на Украине и в Газе, а также в том, что в 2023 году экс-министр воздержалась при голосовании по резолюции ООН о немедленном прекращении огня в секторе со стороны Израиля.

2 июня экс-глава МИД ФРГ была назначена председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Бербок станет «антисимволом» ООН.

