Названа предварительная причина аварийной посадки вертолета в российском городе

РИА Новости: Причиной посадки Ми-8 в Калининграде могли стать неполадки на борту

Причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в Калининграде могли стать неполадки на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что экипаж воздушного судна заранее предупредил о неполадках с двигателем, а также о готовности совершить аварийную посадку в аэропорту «Храброво».

Около 15:44 по московскому времени вертолет приземлился. На его борту были 20 пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

О происшествии стало известно ранее 11 сентября. Из первых сообщений следует, что борт мог выполнять перевозку рабочих — утверждается, что вертолет принадлежал одной из российских нефтяных компаний.