Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 11 сентября 2025Россия

Стало известно об аварийной ситуации с российским вертолетом с 20 пассажирами на борту

Shot: Вертолет с 20 пассажирами совершил аварийную посадку в Калининграде
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вертолет Ми-8 с 20 пассажирами и тремя членами экипажа совершил экстренную посадку в Калининграде. Об аварийной ситуации с бортом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, инцидент произошел в аэропорту Храброво. Из сообщения следует, что борт мог выполнять перевозку рабочих — утверждается, что вертолет принадлежал одной из российских нефтяных компаний.

Предварительной причиной аварийной посадки называют проблемы с двигателями. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее, 1 сентября, сообщалось о жесткой посадке вертолета той же модели на Курилах.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся после долгого перерыва

    В России выступят сразу несколько иностранных поп-групп

    Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась в желании развестись с актером

    Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

    Найдено использованное при покушении на соратника Трампа оружие

    Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

    Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

    Лукашенко ответил на письмо Трампа фразой «мы умеем читать между строк»

    Российские войска начали штурм на севере Купянска

    В Грузии задержали соратника Саакашвили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости