Стало известно об аварийной ситуации с российским вертолетом с 20 пассажирами на борту

Shot: Вертолет с 20 пассажирами совершил аварийную посадку в Калининграде

Вертолет Ми-8 с 20 пассажирами и тремя членами экипажа совершил экстренную посадку в Калининграде. Об аварийной ситуации с бортом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, инцидент произошел в аэропорту Храброво. Из сообщения следует, что борт мог выполнять перевозку рабочих — утверждается, что вертолет принадлежал одной из российских нефтяных компаний.

Предварительной причиной аварийной посадки называют проблемы с двигателями. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее, 1 сентября, сообщалось о жесткой посадке вертолета той же модели на Курилах.