Стало известно об аварийной ситуации с российским вертолетом с 20 пассажирами на борту

Вертолет Ми-8 с 20 пассажирами и тремя членами экипажа совершил экстренную посадку в Калининграде. Об аварийной ситуации с бортом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.
По информации издания, инцидент произошел в аэропорту Храброво. Из сообщения следует, что борт мог выполнять перевозку рабочих — утверждается, что вертолет принадлежал одной из российских нефтяных компаний.
Предварительной причиной аварийной посадки называют проблемы с двигателями. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее, 1 сентября, сообщалось о жесткой посадке вертолета той же модели на Курилах.