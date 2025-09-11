Не принятый в российскую школу русский ребенок зачитал по памяти Пушкина на видео

На ролике, снятом в домашней обстановке, семилетний мальчик декламирует стихотворение «Зимний вечер».

Семья переехала в Россию из Казахстана. Несмотря на знакомство с русской поэзией, мальчик не смог набрать необходимое количество для поступления в школу баллов, уточняет издание. Соответствующие изменения для детей мигрантов были приняты в России в 2025 году.

Мать мальчика возмутилась ситуацией, в которой оказалась ее семья. Она выразила недоумение тем, что семьи репатриантов оказываются в том же положении, что и мигранты, то есть представители некоренных российских народов.

Ранее было опубликовано видеообращение русских детей-репатриантов, которые не смогли попасть в российские школы из-за новых правил обучения для детей мигрантов. Несколько детей семи и восьми лет записали ролики, в которых сообщают, что не знают другого языка, кроме русского. Тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в российские школы стали проводить в этом году.