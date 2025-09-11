Забота о себе
13:27, 11 сентября 2025Забота о себе

Объяснена опасность яиц с треснувшей скорлупой

Инженер Мелендес предупредила о загрязнении яиц через трещины на скорлупе
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Madebad / Shutterstock / Fotodom  

Инженер пищевой промышленности Монтсе Мелендес заявила, что яйца с треснувшей скорлупой необходимо выбрасывать, так как они могут быть опасны для здоровья. Ее слова передает издание Vanitatis.

Как объяснила Мелендес, скорлупа защищает яйцо от негативного воздействия внешних факторов, в том числе загрязнения. «Она кажется сплошным барьером, но на самом деле это пористая поверхность, через которую могут проникнуть микроорганизмы», — отметила специалистка.

По ее словам, видимые повреждения на скорлупе говорят, что внутрь уже точно проникли патогены, поэтому яйцо стоит выкинуть. Исключением являются небольшие поверхностные трещины, не обнажающие белок и желток. Однако и в этом случае перед приготовлением яиц необходимо проверить их внешний вид и запах, предупредила Мелендес.

Ранее инфекционист Вера Сережина рассказала, как выбрать качественную и безопасную икру. Так, она посоветовала не покупать этот продукт с рук.

