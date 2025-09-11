Экономика
16:39, 11 сентября 2025Экономика

Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

ЕЦБ: Базовая процентная ставка осталась на уровне 2,15 процента годовых
Кирилл Луцюк

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил все три основные ставки неизменными. Об этом сообщил канал CNBC.

Базовая процентная ставка составила 2,15 процента, ставка по депозитам — два процента, а ставка по краткосрочным кредитам банка — 2,4 процента.

Причиной принятого решения стала экономическая неопределенность, вызванная торговой войной, которую развязал президент США Дональд Трамп. Как отметил регулятор, сейчас инфляция находится на уровне около среднесрочного целевого показателя в два процента. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард не стала говорить, какой будет дальнейшая политика ее ведомства, и пообещала действовать, основываясь на поступающих данных.

Она добавила, что риски для экономического роста стали более сбалансированными. Однако хотя недавние торговые соглашения снизили неопределенность, новое ухудшение торговых отношений может еще сильнее ослабить экспорт и привести к снижению инвестиций и потребления.

В конце мая этого года Лагард заявила, что у евро есть шанс стать жизнеспособной альтернативой доллару. Однако для этого правительства стран Европейского союза обязаны предпринять серьезные шаги.

