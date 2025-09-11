Экономика
09:57, 11 сентября 2025Экономика

Одна страна рекордно увеличила поставки вина в Россию

ООН Comtrade: В 2025-м Чили увеличила поставки вина в Россию на 22 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Ekaterina Sychkova / Ura.ru / Globallookpress.com

Чили увеличила поставки вина в Россию на 22 процента в годовом выражении. О рекордных с 2021 года поставках со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade сообщает РИА Новости.

С января по июнь 2025 года южноамериканская страна экспортировала в Россию алкоголя на 12,2 миллиона долларов. Для сравнения, максимум был установлен в 2021 году, когда поставки чилийских вин составили 15 миллионов долларов. В 2023-м отгрузки сократились до 9,6 миллиона долларов, а в 2024 году составили 9,9 миллиона долларов.

Чили является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров вина. Преимущественно она экспортирует напитки из сортов винограда каберне совиньон, мерло, шардоне, карменера и совиньон блан.

В январе-июле при этом сократился импорт грузинского вина. Поставки уменьшились на четверть, с 121,5 до 89,6 миллиона долларов. Показатель оказался минимальным с 2022 года, когда объем поставок составил 72,2 миллиона долларов. При этом в текущем году доля России в винном экспорте Грузии снизилась примерно на 8 процентов, до 61,6 процента, а общие поставки постсоветской республики за рубеж уменьшились на 16,7 процента, до 145,4 миллиона долларов.

