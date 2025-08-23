Поставки вина из Грузии в Россию сократились до минимума с 2022 года

РИА Новости: Поставки вина из Грузии в РФ сократились в январе-июле на четверть

Россия в январе-июле год к году сократила импорт грузинского вина на четверть, с 121,5 до 89,6 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что показатель оказался минимальным с 2022 года, когда объем поставок составил 72,2 миллиона долларов. При этом в текущем году доля России в винном экспорте Грузии снизилась примерно на 8 процентов, до 61,6 процента, а общие поставки постсоветской республики за рубеж уменьшились на 16,7 процента, до 145,4 миллиона долларов.

В начале года Россия стала закупать намного меньше вина из Грузии. В январе и феврале показатель рухнул в 2,2 раза, а в мае поставки, наоборот, подскочили в 3,4 раза, что позволило сократить общее отставание их уровня в сравнении с 2024-м.

На уходящей неделе также стало известно, что спустя девять месяцев непрерывных закупок Россия перестала импортировать грузинский картофель, что связывают с надеждами на собственный более удачный, чем в прошлом году, урожай.