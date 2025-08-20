Экономика
15:03, 20 августа 2025Экономика

В России спрогнозировали рост урожая самого подорожавшего продукта

Глава Минсельхоза Лут: Урожай картофеля в РФ может вырасти до 7,5-7,6 млн тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По итогам 2025 года урожай картофеля в России может вырасти примерно на 200-300 тысяч тонн к уровню 2024-го. Такой прогноз дала глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут. Ее слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства напомнила, что в прошлом году российские аграрии собрали в общей сложности 7,3 миллиона тонн картофеля. В этом году показатель ожидается на уровне в 7,5-7,6 миллиона, пояснила Лут. Итоговые результаты будут во многом зависеть от погодных условий в ключевых агрорегионах. «Урожай может быть больше, посмотрим, как будет складываться погода», — резюмировала она.

В 2024-м неблагоприятные погодные условия в ряде регионов России привели к резкому снижению урожая картофеля. В сравнении с 2023-м показатель сократился на 1,3 миллиона тонн. Падение предложения на внутреннем рынке в итоге стало одной из причин стремительного роста розничных цен. По итогам прошлого года картофель стал самым подорожавшим продуктом питания. Его стоимость, по данным Росстата, за 12 месяцев поднялась в среднем на 92 процента.

Среди прочего, причины резкого подорожания этого продукта эксперты объясняли в том числе эффектом низкой базы. В 2022 и 2023 годах картофель дешевел в России на 31,5 и 15,8 процента соответственно. К числу других факторов, которые повлияли на ситуацию с розничными ценами, руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина отнесла снижение посевных площадей. На фоне напряженной ситуации на внутреннем рынке кандидат экономических наук Залина Казова советовала россиянам выращивать картофель в квартирах, чтобы повысить обеспеченность овощем.

