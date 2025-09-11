Бывший СССР
Освобожденный лидер оппозиции Белоруссии отказался покидать страну

Помилованный лидер оппозиции Белоруссии Статкевич отказался покидать страну
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Помилованный лидер оппозиции Белоруссии Николай Статкевич отказался покидать страну, он находится в «серой зоне» на границе с Литвой. Об этом пишет «Наша Нива» в Telegram-канале.

По информации издания, оппозиционер отказывается от депортации. «Он провел без связи с внешним миром в Глубокской тюрьме 2 года и 7 месяцев, не имея от него никаких вестей», — говорится в сообщении.

Издание также публикует фотографию, где, предположительно, Статкевич сидит в «серой зоне», не желая проходить пункт контроля с литовской стороны. Рядом с ним стоит неизвестный мужчина в костюме.

Об освобождении Статкевича президентом Белоруссии Александром Лукашенко стало известно накануне. Он является одноим из лидеров оппозиции Белоруссии и участником выборов главы государства 2010 года.

