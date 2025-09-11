Бывший СССР
Лукашенко выпустил из тюрьмы одного из лидеров оппозиции

Лукашенко выпустил из тюрьмы одного из лидеров оппозиции Белоруссии Статкевича
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Самохин / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выпустил из тюрьмы Николая Статкевича — одного из лидеров оппозиции и своего соперника по выборам главы государства 2010-го года. Об этом сообщает газета «Наша Нива» в своем Telegram-канале.

«Николай Статкевич на свободе», — говорится в сообщении.

В четверг, 11 сентября, Александр Лукашенко помиловал 52 заключенных. Утверждается, что такое решение было принято исходя из принципов гуманизма, а также при учете возраста осужденных, состояния их здоровья и вопроса воссоединения с семьей.

Ранее президент Белоруссии предложил провести большую сделку по «заложникам» своему американскому коллеге Дональду Трампу. Он отметил, что Минск не заинтересован в том, чтобы ряд заключенных, интересующих американскую сторону, находился под стражей.

