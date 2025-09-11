Мир
23:01, 11 сентября 2025Мир

Паническое бегство министров Непала сняли на видео

В Непале министры сбежали от толпы на спущенных с вертолетов веревках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Непале министры и высокопоставленные чиновники сбежали от толпы на вертолетах. Кадры публикует издание Baza.

На видео видно, как люди улетают с крыши правительственного здания, вися на спущенных с вертолетах веревках. При этом на каждом тросе находятся по несколько человек.

Массовые протесты поколения Z в Непале начались после того, как власти заблокировали ряд крупных социальных сетей, включая YouTube, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Вскоре акции переросли в столкновения протестующих с полицией.

Позднее экс-глава Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась возглавить временное правительство страны и стать премьер-министром.

