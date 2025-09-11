Первая группа россиян улетела из Непала после охвативших страну протестов

Посольство РФ: Первая группа соотечественников успешно покинула Непал

Первая группа российских туристов успешно покинула Непал после охвативших страну протестов и массовых беспорядков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на посольство России в стране Южной Азии.

По информации диппредставительства, соотечественники улетели в Индию. Оставшимся в Непале россиянам рекомендовали соблюдать осторожность и не нарушать комендантский час, поскольку стало известно о «хаотичном освобождении большого числа заключенных из тюрем» страны.

Протесты в Непале вспыхнули 9 сентября из-за ограничения в стране работы социальных сетей Instagram, Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а также WhatsApp и YouTube. Несмотря на отмену запрета, демонстрации не прекращались и перерастали в беспорядки. За помощью в Посольство РФ в Непале обратились около 80 соотечественников, все они в безопасности.

