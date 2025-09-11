Экономика
12:40, 11 сентября 2025Экономика

Суд обязал завод «Роскосмоса» заплатить за газ

Суд обязал входящий в структуру Роскосмоса Миасский машзавод заплатить за газ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба АО «ММЗ»

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил очередной иск компании «Новатэк-Челябинск» о взыскании с Миасского машзавода (ММЗ; структура «Роскосмоса») средств, не выплаченных за поставленный ранее газ. Об этом сообщает Ura.ru.

Речь идет о поставках топлива в апреле. Сумма долга составляет 82,682 миллиона рублей. С начала года это уже пятое решение, принятое в пользу ответчика. В совокупности с января суд взыскал с ММЗ 353,48 миллиона рублей за поставленный газ.

ММЗ находится в процедуре банкротства в 2021 года, однако по-прежнему продолжает выполнять гособоронзаказ и обеспечивать теплом и горячей водой около трети жителей Миасса. Четыре года назад предприятие объявило, что не в состоянии погасить задолженность на сумму почти 2,4 миллиарда рублей, большая часть из которой приходится на поставщиков энергоресурсов.

С того момента продолжается распродажа имущества предприятия. Например, в конце 2023 года за 83 миллиона рублей была продана территория гаража машзавода.

ММЗ выпускает компоненты двигателей ракетных комплексов для военно-морского флота и гражданскую продукцию, 100 процентов его уставного капитала принадлежит АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева», последнее входит в АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК), все акции которого принадлежат «Роскосмосу».

Ранее Арбитражный суд Хабаровского края начал процедуру банкротства ООО «Компания Ремсталь», которое занимается созданием первого на Дальнем Востоке терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ). В компании уверяют, что судебный процесс не повлияет на перспективы проекта.

