Суд обязал завод «Роскосмоса» заплатить за газ

Суд обязал входящий в структуру Роскосмоса Миасский машзавод заплатить за газ

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил очередной иск компании «Новатэк-Челябинск» о взыскании с Миасского машзавода (ММЗ; структура «Роскосмоса») средств, не выплаченных за поставленный ранее газ. Об этом сообщает Ura.ru.

Речь идет о поставках топлива в апреле. Сумма долга составляет 82,682 миллиона рублей. С начала года это уже пятое решение, принятое в пользу ответчика. В совокупности с января суд взыскал с ММЗ 353,48 миллиона рублей за поставленный газ.

ММЗ находится в процедуре банкротства в 2021 года, однако по-прежнему продолжает выполнять гособоронзаказ и обеспечивать теплом и горячей водой около трети жителей Миасса. Четыре года назад предприятие объявило, что не в состоянии погасить задолженность на сумму почти 2,4 миллиарда рублей, большая часть из которой приходится на поставщиков энергоресурсов.

С того момента продолжается распродажа имущества предприятия. Например, в конце 2023 года за 83 миллиона рублей была продана территория гаража машзавода.

ММЗ выпускает компоненты двигателей ракетных комплексов для военно-морского флота и гражданскую продукцию, 100 процентов его уставного капитала принадлежит АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева», последнее входит в АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК), все акции которого принадлежат «Роскосмосу».

