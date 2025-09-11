Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:27, 11 сентября 2025Силовые структуры

Побег заключенных из российского СИЗО-1 стоил поста российскому подполковнику

Глава СИЗО-1 Екатеринбурга подал в отставку после побега заключенных
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ГУФСИН

Глава СИЗО-1, подполковник Алексей Киселев, принял решение об уходе со своего поста после побега обвиняемых в терроризме заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, решение об отставке Киселев принял сам, вскоре после побега написав заявление по собственному желанию. Впрочем, издание отмечает, что принять такое решение подполковника настойчиво попросили. Киселев покинул свой пост 10 сентября.

О побеге заключенных Александра Черепанова и Ивана Корюкова (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стало известно 1 сентября. Предположительно, беглецы взломали чердак и ушли по крышам церкви и СИЗО №1 в Екатеринбурге.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся после долгого перерыва

    Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

    Найдено использованное при покушении на соратника Трампа оружие

    Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

    В России выступят сразу несколько иностранных поп-групп

    Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

    Лукашенко ответил на письмо Трампа фразой «мы умеем читать между строк»

    Российские войска начали штурм на севере Купянска

    В Грузии задержали соратника Саакашвили

    Власти рассказали о расследовании расправы над соратником Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости