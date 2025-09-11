Побег заключенных из российского СИЗО-1 стоил поста российскому подполковнику

Глава СИЗО-1 Екатеринбурга подал в отставку после побега заключенных

Глава СИЗО-1, подполковник Алексей Киселев, принял решение об уходе со своего поста после побега обвиняемых в терроризме заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, решение об отставке Киселев принял сам, вскоре после побега написав заявление по собственному желанию. Впрочем, издание отмечает, что принять такое решение подполковника настойчиво попросили. Киселев покинул свой пост 10 сентября.

О побеге заключенных Александра Черепанова и Ивана Корюкова (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стало известно 1 сентября. Предположительно, беглецы взломали чердак и ушли по крышам церкви и СИЗО №1 в Екатеринбурге.