Подстреленный в США политик сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах

CNN: Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в 2024 году

Президент США Дональд Трамп одержал победу на выборах в 2024 году во многом благодаря помощи консервативного политика Чарли Кирка, который 10 сентября был подстрелен во время выступления на территории Университета Юта Вэлли. Об этом напоминает CNN.

«Чарли Кирк и его политическая организация Turning Point USA сыграли ключевую роль в победе президента Дональда Трампа на выборах 2024 года, и Трамп отдает должное Кирку за привлечение молодежи к выборам», — говорится в сообщении.

Телеканал напомнил о речи Трампа, в которой он утверждал, что за него проголосовало большое число молодых людей. Тогда политик отмечал, что в этом есть и заслуга социальной сети TikTok, однако нельзя умалять вклад Кирка. Кроме того, накануне инаугурации президент США восхвалял Кирка и его «армию молодых людей».

Сейчас Кирк находится в больнице в критическом состоянии.