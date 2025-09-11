Погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам

Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сокарев погиб в 68 лет

Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб в возрасте 68 лет. Об этом сообщает «Мегаполис».

Причиной стал пожар, произошедший в ночь на 10 сентября в деревне Ненимяки Всеволожского района Ленинградской области. Огонь вспыхнул в одном из гаражных кооперативов и уничтожил шесть гаражей, еще семь строений получили серьезные повреждения. Площадь возгорания превысила 300 квадратных метров.

Сокарев четыре раза подряд — с 1981 по 1984 год — выиграл 70-километровую гонку на чемпионате СССР. На его счету также две победы в марафоне «Праздник Севера», а также бронзовые медали чемпионата СССР на дистанции 15 километров и этапа Кубка мира.