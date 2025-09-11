Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
2:1
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Амкал
2:1
Завершен
Салют Белгород
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Металлург Мг
1:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Леон Сатурн
0:1
2-й тайм
live
Broke Boys
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Спартак
1:1
3-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
3:2
3-й период
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
2:3
3-й период
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
20:30, 11 сентября 2025Спорт

Погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам

Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сокарев погиб в 68 лет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Семен Майстерман / ТАСС

Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб в возрасте 68 лет. Об этом сообщает «Мегаполис».

Причиной стал пожар, произошедший в ночь на 10 сентября в деревне Ненимяки Всеволожского района Ленинградской области. Огонь вспыхнул в одном из гаражных кооперативов и уничтожил шесть гаражей, еще семь строений получили серьезные повреждения. Площадь возгорания превысила 300 квадратных метров.

Сокарев четыре раза подряд — с 1981 по 1984 год — выиграл 70-километровую гонку на чемпионате СССР. На его счету также две победы в марафоне «Праздник Севера», а также бронзовые медали чемпионата СССР на дистанции 15 километров и этапа Кубка мира.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Тарасова оценила критику в адрес Пугачевой

    Франция направит истребители для защиты восточного фланга НАТО

    В ВСУ встревожились из-за позиции США по поставкам военной помощи

    В США опубликовали фото орудия убийства Кирка

    Стало известно об изнасилованиях участниц конкурса красоты «Мисс Франция»

    Врач предупредил о негативном влиянии на сон неправильно подобранного постельного белья

    Посол России отреагировал на вызов в МИД Швеции

    Известный ведущий заплакал в прямом эфире

    В Госдуме оценили идею полного сухого закона в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости