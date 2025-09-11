В Госдуме ответили на идею о полном сухом законе в России

Депутат Милонов высказался против предложения ввести в РФ полный сухой закон

Полный сухой закон в России не приведет к желаемым последствиям, поэтому делать этого не нужно, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал предложение общественной организации «Отцы рядом».

«Необходимость в этом сто процентов есть, но делать это не нужно. Вернее, это не приведет к желаемым последствиям. Мы же хотим, чтобы люди перестали злоупотреблять алкоголем. Вот наша задача. Я могу спокойно на эту тему говорить, потому что сам являюсь человеком, абсолютно не пьющим. Поэтому я совершенно не заинтересован в лоббировании алкогольного рынка», — рассказал Милонов.

Депутат отметил, что страна борется с пьянством, а не с самим алкоголем.

«Если человек пьянствует, ведет антисоциальный образ жизни — это проблема. Если человек выпил бокал вина на праздники, ничего в этом страшного нет. Мы можем объяснять человеку, почему это все равно вредно, но ни в коем случае не идти таким резким путем. Потому что мы хорошую идею превратим в какой-то ад для собственных жителей. Алкаши же все равно будут пить. Будет процветать рынок нелегального алкоголя», — добавил он.

Надо постепенно снижать употребление алкоголя, делать рекламу [здорового образа жизни] Виталий Милонов первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Ранее общественная организация «Отцы рядом» обратилась с просьбой ввести полный сухой закон, включающий запрет на продажу алкоголя в магазинах, точках общественного питания, в том числе ресторанах и барах, к премьер-министру Михаилу Мишустину.

