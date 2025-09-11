Поплавская назвала давшую интервью Пугачеву «обиженкой»

Поплавская назвала интервью Пугачевой Гордеевой разговором двух иноагентов

Актриса Яна Поплавская высказалась об интервью певицы Аллы Пугачевой проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Пост она разместила в Telegram-канале.

Артистка заявила, что не видела интервью и не собирается его смотреть. «Вы же сами сказали, что мерзость! Разговор двух иноагентов — признанного и непризнанного. Две обиженки. Что же там может быть хорошего и полезного?» — написала она.

Ранее Алла Пугачева рассказала о проблемах со здоровьем. Певица опровергла распространившуюся в СМИ информацию о том, что у нее трясутся руки.