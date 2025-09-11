Поплавская назвала давшую интервью Пугачеву «обиженкой»

Актриса Яна Поплавская высказалась об интервью певицы Аллы Пугачевой проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Пост она разместила в Telegram-канале.
Артистка заявила, что не видела интервью и не собирается его смотреть. «Вы же сами сказали, что мерзость! Разговор двух иноагентов — признанного и непризнанного. Две обиженки. Что же там может быть хорошего и полезного?» — написала она.
Ранее Алла Пугачева рассказала о проблемах со здоровьем. Певица опровергла распространившуюся в СМИ информацию о том, что у нее трясутся руки.