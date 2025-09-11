Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:00, 11 сентября 2025Культура

Пугачева рассказала о проблемах со здоровьем

Алла Пугачева рассказала, что столкнулась со слабостью в ногах из-за лекарств
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Певица Алла Пугачева рассказала о проблемах со здоровьем. Первое за несколько лет большое интервью она дала проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом), запись доступна на YouTube.

Артистка опровергла распространившуюся в СМИ информацию о том, что у нее трясутся руки. «Я вообще чувствую себя по своему возрасту неплохо, единственное — детские болезни. Я все-таки послевоенный ребенок, детские болезни дают о себе знать. Тогда все болели», — рассказала певица.

При этом она отметила, что ее беспокоят проблемы с ногами, которые «ослабели». Причиной такого состояния, по словам исполнительницы, стал прием статинов — препаратов, регулирующих уровень холестерина. «Стала развивать ноги. [Стало] нормально», — добавила Пугачева.

Ранее певица призналась в любви к режиссеру и председателю Союза кинематографистов Никите Михалкову.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о потере Россией миллиардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова». В чем причина?

    В России десятки мужчин устроили массовую драку после лезгинки

    В России раскритиковали попытку властей сдержать рост цен на бензин

    Врач предостерег от выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»

    Раскрыто число жертв наводнения на Бали

    В России начали поставку новых систем подавления дронов

    В России составили список стран с благоприятными условиями для туристов

    Появилось видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов

    Сырский пожаловался на глубину российских ударов

    Более 60 обысков провели по делу о незаконной миграции в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости