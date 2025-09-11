Посол ответил на обвинения в причастности России к инциденту с БПЛА в Польше

Тарабрин: Нидерланды не привели доказательств причастности РФ к инциденту с БПЛА

Нидерланды не привели никаких доказательств причастности России к инциденту с нарушением беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) воздушного пространства Польши. Так российский посол в Гааге Владимир Тарабрин ответил на обвинения королевства, его слова передает ТАСС.

«Позиция Гааги была озвучена в обычном для голландцев антироссийском ключе: они не сомневаются в том, что это сделала Россия. Ничего нового мы там не услышали. А я со своей стороны заявил, что считаю этот демарш неподобающим, так как никаких доказательств принадлежности этих дронов российской стороне так и не было представлено», — отметил дипломат.

Тарабрин также сообщил нидерландскому дипведомству о том, что Москва не заинтересована в эскалации и открыта к диалогу с Варшавой по этому вопросу. По его словам, он привлек внимание Нидерландов к официальным заявлениям России о том, что в ходе авиационных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ночь на 10 сентября «никаких целей на польской территории не планировалось».

Ранее МИД Нидерландов вызвал Тарабрина из-за инцидента с беспилотниками в Польше. По этой же причине Министерство иностранных дел Испании вызвало временного поверенного в делах России в Мадриде.