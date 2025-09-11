Мир
Посол ответил на призывы Гааги ужесточить антироссийские санкции

Посол Тарабрин: На любые санкции Гааги будет дан немедленный ответ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Отрошко / РИА Новости

На любые санкции Москва даст немедленный ответ. Таким образом посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин высказался о призыве Гааги ужесточить антироссийские санкции из-за инцидента с дронами в Польше, сообщает РИА Новости.

«Наша позиция абсолютно в данном случае однозначна: на любые санкции будет дан немедленный и адекватный ответ», — сказал он.

По словам главы российского диппредставительства в Гааге, принцип взаимности еще никто не отменял.

Уточняется, что глава МИД Нидерландов Давид ван Вил призвал к более жестким санкциям против России после инцидента с беспилотниками в Польше.

Ранее Тарабрин заявил, что Нидерланды не привели никаких доказательств причастности России к инциденту с нарушением дронами воздушного пространства Польши. Посол также отметил, что Москва не заинтересована в эскалации и открыта к диалогу с Варшавой по этому вопросу.

