Посол России отреагировал на вызов в МИД Швеции

Посол России в Швеции Сергей Беляев, комментируя вызов в МИД королевства, напомнил о необходимости доказать причастность России к инциденту с дронами в Польше. Его заявление приводит Telegram-канал дипмиссии.
«[Посол] подчеркнул необходимость представления убедительных доказательств предполагаемого российского происхождения беспилотников», — говорится в тексте.
В заявлении также подчеркивается, что Москва готова начать переговоры с Министерством обороны Польши для выяснения обстоятельств произошедшего.
В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. По словам премьер-министра Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии.
В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.