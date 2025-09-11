Посол России отреагировал на вызов в МИД Швеции

Посол РФ в Швеции: Необходимо доказать причастность России к инциденту с дронами

Посол России в Швеции Сергей Беляев, комментируя вызов в МИД королевства, напомнил о необходимости доказать причастность России к инциденту с дронами в Польше. Его заявление приводит Telegram-канал дипмиссии.

«[Посол] подчеркнул необходимость представления убедительных доказательств предполагаемого российского происхождения беспилотников», — говорится в тексте.

В заявлении также подчеркивается, что Москва готова начать переговоры с Министерством обороны Польши для выяснения обстоятельств произошедшего.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. По словам премьер-министра Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.