20:58, 11 сентября 2025

Посол России отреагировал на вызов в МИД Швеции

Посол РФ в Швеции: Необходимо доказать причастность России к инциденту с дронами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Reuters

Посол России в Швеции Сергей Беляев, комментируя вызов в МИД королевства, напомнил о необходимости доказать причастность России к инциденту с дронами в Польше. Его заявление приводит Telegram-канал дипмиссии.

«[Посол] подчеркнул необходимость представления убедительных доказательств предполагаемого российского происхождения беспилотников», — говорится в тексте.

В заявлении также подчеркивается, что Москва готова начать переговоры с Министерством обороны Польши для выяснения обстоятельств произошедшего.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. По словам премьер-министра Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

