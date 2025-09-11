Бывший СССР
Появилось видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов

Военкор Коц показал видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские ударные дроны срывают ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Соответствующие кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что разведка вскрывает маршруты ротации передовых позиций, после чего наносит прицельные удары. По его словам, на опубликованном видео показаны сорванная ротация и уничтожение пунктов управления дронами в районе населенного пункта Ивановка. Российские разведчики нашли это место, преследуя своими дронами украинский беспилотник «Бабу-Ягу».

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры ударов по пункту дислокации ВСУ с помощью боеприпасов «Краснополь». Отмечается, что действия на видео происходят в Днепропетровской области.

