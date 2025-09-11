Появилось видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов

Военкор Коц показал видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов

Российские ударные дроны срывают ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Соответствующие кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что разведка вскрывает маршруты ротации передовых позиций, после чего наносит прицельные удары. По его словам, на опубликованном видео показаны сорванная ротация и уничтожение пунктов управления дронами в районе населенного пункта Ивановка. Российские разведчики нашли это место, преследуя своими дронами украинский беспилотник «Бабу-Ягу».

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры ударов по пункту дислокации ВСУ с помощью боеприпасов «Краснополь». Отмечается, что действия на видео происходят в Днепропетровской области.