Пригожин назвал скотиной ограбившего его таксиста

Продюсер Пригожин назвал скотиной обманувшего его турецкого таксиста

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал обман со стороны турецкого таксиста, укравшего у него миллион рублей. Медиаменеджера цитирует Telegram-канал Starhit.

По словам Пригожина, в полицейском участке злоумышленник просил прощения и говорил, что является студентом. Несмотря на мольбы, продюсер и его супруга, певица Валерия, написали заявление на водителя и отправили жалобу.

«Он был скотиной в такси, а потом негодяй с поджатым хвостом! Деньги, конечно, вернули, но осадок остался», — подытожил Пригожин.

11 сентября стало известно, что таксист в Турции обманул Пригожина и Валерию на 12 тысяч долларов (около миллиона рублей). Водитель уговорил продюсера провести оплату по терминалу еще до начала поездки. Затем он несколько раз заявлял, что произошли технические неполадки, и просил повторить манипуляции с терминалом.