Принц признал внебрачного сына от ведущей эротической телепрограммы

Бельгийский принц Лоран подтвердил, что известная певица родила от него сына

Бельгийский принц Лоран признал внебрачного сына, который родился в результате романа с популярной певицей 80-х годов Венди Ван Вантен. Об этом сообщает Daily Mail.

61-летний принц Лоран, младший брат короля Бельгии Филиппа, сделал официальное заявление и подтвердил отцовство в отношении 25-летнего Клемента Ванденкеркхове. «Этим объявлением я подтверждаю, что являюсь биологическим отцом Клемента Ванденкеркхове. В последние годы мы открыто и честно говорили об этом», — сказал Лоран.

Клемент родился в 2000 году — в тот же год, когда принц Лоран познакомился с будущей женой, британкой Клэр Кумбс. Мать Клемента Венди Ван Вантен, известная ведущая эротической телепрограммы «De Pin Up Club» и певица, никогда публично не подтверждала отношения с принцем, хотя пара появлялась на публике в конце 1990-х годов.

Принц Лоран и принцесса Клэр состоят в браке 22 года. У них трое детей. Объявление не повлияет на линию престолонаследия. Ситуация повторяет обстоятельства пятилетней давности, когда отец Лорана, король Альберт II, публично признал свою внебрачную дочь, принцессу Дельфину.

Ранее сообщалось, что у принца Йозефа-Эмануэля Лихтенштейнского, племянника правящего монарха Лихтенштейна Ханса-Адама, тайно родился второй сын. Мальчик появился на свет еще в июле и получил имя Николай, но о его рождении объявили лишь сейчас.