Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:49, 11 сентября 2025Из жизни

Принц признал внебрачного сына от ведущей эротической телепрограммы

Бельгийский принц Лоран подтвердил, что известная певица родила от него сына
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @wendyvanwanten

Бельгийский принц Лоран признал внебрачного сына, который родился в результате романа с популярной певицей 80-х годов Венди Ван Вантен. Об этом сообщает Daily Mail.

61-летний принц Лоран, младший брат короля Бельгии Филиппа, сделал официальное заявление и подтвердил отцовство в отношении 25-летнего Клемента Ванденкеркхове. «Этим объявлением я подтверждаю, что являюсь биологическим отцом Клемента Ванденкеркхове. В последние годы мы открыто и честно говорили об этом», — сказал Лоран.

Клемент родился в 2000 году — в тот же год, когда принц Лоран познакомился с будущей женой, британкой Клэр Кумбс. Мать Клемента Венди Ван Вантен, известная ведущая эротической телепрограммы «De Pin Up Club» и певица, никогда публично не подтверждала отношения с принцем, хотя пара появлялась на публике в конце 1990-х годов.

Материалы по теме:
Дитя королевское У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Дитя королевскоеУ принца Гарри и Меган Маркл родился сын
6 мая 2019
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021

Принц Лоран и принцесса Клэр состоят в браке 22 года. У них трое детей. Объявление не повлияет на линию престолонаследия. Ситуация повторяет обстоятельства пятилетней давности, когда отец Лорана, король Альберт II, публично признал свою внебрачную дочь, принцессу Дельфину.

Ранее сообщалось, что у принца Йозефа-Эмануэля Лихтенштейнского, племянника правящего монарха Лихтенштейна Ханса-Адама, тайно родился второй сын. Мальчик появился на свет еще в июле и получил имя Николай, но о его рождении объявили лишь сейчас.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся впервые с начала СВО. Когда начнутся полеты?

    Освобожденный лидер оппозиции Белоруссии отказался покидать страну

    Москвичка продала душу за коллекцию Лабубу и концерт Кадышевой

    В России понадеялись на приемлемые цены на билеты в открывшийся аэропорт Краснодара

    Международные резервы России достигли почти 700 миллиардов долларов

    Росгвардия воссоздала танковые подразделения и повысила артиллерийскую мощь

    В России выступят сразу несколько иностранных поп-групп

    Названа предварительная причина аварийной посадки вертолета в российском городе

    Российская «Орбита» поуправляет БПЛА из любой точки мира

    Отсутствие сдачи стало причиной убийства водителя автомобиля в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости