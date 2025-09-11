Волонтер СВО заявил об угрозах со стороны участкового

Волонтер СВО Федосеев заявил, что участковый угрожал ему неприятностями

Гражданскому активисту и волонтеру специальной военной операции (СВО) из Санкт-Петербурга Савве Федосееву поступили угрозы со стороны участкового. Об этом он рассказал в Telegram.

Федосеев сообщил, что участковый пришел по адресу его прописки, сообщил, что тот должен прийти в отдел полиции и угрожал, что в противном случае активисту будут грозить проблемы. «Если я сам не установлю с полицейскими контакт, сказали мне вкрадчиво (мол, все равно найдут), (...) начнутся "большие неприятности"», — привел слова сотрудника полиции волонтер.

Активист добавил, что, когда ему с трудом удалось связаться с полицией, почтой прислали повестку для составления протокола по административной статье о пропаганде либо демонстрации экстремистской символики. «Я внук блокадников и ветеранов ВОВ, награжденный волонтер снабжения ВС РФ с выполненными заказами на сумму более 30 миллионов рублей (...) И уж тем более я никакой не экстремист», — заявил он.

Федосеев предположил, что основанием для составления протокола мог стать «донос» со стороны его политических противников. Явка по повестке назначена волонтеру на 15 сентября. Полиция Санкт-Петербурга не комментировала ситуацию.

