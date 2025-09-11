Командир «Ахмата» заявил о массе провокаторов в «Русской общине»

Глава «Ахмата» Алаудинов: Среди членов «Русской общины» есть масса провокаторов

Среди членов «Русской общины» есть немало достойных людей, однако в движении также состоит и масса провокаторов. Об этом в опубликованном в Telegram видеобращении заявил глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Как отметил командир подразделения, по его мнению, многие в «Русской общине» работают на благо страны, в то время как часть сторонников лишь используют движение ради собственных интересов.

Есть люди, которые под прикрытием этой общины занимаются нарушением всех законов, которые есть Апти Алаудинов

Говорил ли Алауданов о конкретных людях и случаях нарушения закона, не уточняется. В конце обращения он предположил, что после спецоперации президент России Владимир Путин решит вопрос с провокаторами среди россиян.

Весной 2025 года стало известно, что члены «Русской общины» во Всеволожске штурмом взяли якобы использующуюся как наркопритон квартиру. Во время конфликта начался пожар, жертвой которого стал один человек. После этого деятельностью активистов заинтересовались органы прокуратуры.