Раскрыт возможный объем помощи Украине в 2026 году

ТАСС: Украине потребуются рекордные $60 млрд помощи Запада в 2026 году

Украине понадобится получить от Запада финансовую помощь в размере около 60 миллиардов долларов в 2026 году в случае продолжения боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского кабинета министров.

Отмечается, что Украине потребуются рекордные 60 миллиардов долларов без учета прямых поставок вооружений и средств, выделяемых на закупку оружия у США по программе PURL. В 2024 году объем поддержки Киева составил порядка 30 миллиардов долларов, в этом году — 46.

Ранее Украина получила миллиард евро от Евросоюза. Предыдущий транш в размере 1,6 миллиарда евро Киев получил месяц назад. Первая выплата по механизму состоялась в июле 2024 года, а вторая — в апреле 2025-го.