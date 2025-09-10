Украина получила миллиард евро от Евросоюза

Премьер Украины Свириденко сообщила о получении €1 млрд из российских активов

Евросоюз перевел Киеву очередной транш в размере одного миллиарда евро макрофинансовой помощи, обеспеченной доходами из замороженных российских активов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она назвала перевод четким сигналом, свидетельствующим о решительности Европы в деле укрепления обороны и устойчивости Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации.

Предыдущий транш в размере 1,6 миллиарда евро Украина получила месяц назад. Первая выплата по механизму состоялась в июле 2024 года, а вторая — в апреле 2025-го. Также в конце июня Киев в рамках того же механизма получил 1,7 миллиарда долларов от Канады. Еще столько же североамериканская страна перевела в марте.

Украинская сторона настаивает на конфискации российских активов в рамках компенсации за причиненный ущерб. В Европе пока не готовы пойти на этот шаг, хотя считают невозможным возврат активов до момента, когда Москва переведет средства Киеву. В России считают операции с заблокированными активами воровством.