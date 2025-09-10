Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 10 сентября 2025Экономика

Украина получила миллиард евро от Евросоюза

Премьер Украины Свириденко сообщила о получении €1 млрд из российских активов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Евросоюз перевел Киеву очередной транш в размере одного миллиарда евро макрофинансовой помощи, обеспеченной доходами из замороженных российских активов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она назвала перевод четким сигналом, свидетельствующим о решительности Европы в деле укрепления обороны и устойчивости Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации.

Предыдущий транш в размере 1,6 миллиарда евро Украина получила месяц назад. Первая выплата по механизму состоялась в июле 2024 года, а вторая — в апреле 2025-го. Также в конце июня Киев в рамках того же механизма получил 1,7 миллиарда долларов от Канады. Еще столько же североамериканская страна перевела в марте.

Украинская сторона настаивает на конфискации российских активов в рамках компенсации за причиненный ущерб. В Европе пока не готовы пойти на этот шаг, хотя считают невозможным возврат активов до момента, когда Москва переведет средства Киеву. В России считают операции с заблокированными активами воровством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России ответило на заявление Польши о падении дронов на ее территории

    Стало известно о многомиллионных заработках мужа Ивлеевой

    Уехавшая из России Пугачева высказалась о предательстве Родины

    Россиянин собрал в гараже семь «машин времени»

    Названы последствия применения статьи Устава НАТО из-за инцидента с дронами в Польше

    Десятки нелегалов нашли в одном из хостелов Москвы. Рейд провели после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Евросоюз отказал Януковичу

    В деле о хищениях на строительстве обороны на границе с Украиной появился новый поворот

    Турист отправился в Турцию лечить зубы и оказался в больнице с миллионным долгом

    Названа главная причина удорожания новых машин в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости