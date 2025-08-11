Экономика
15:47, 11 августа 2025

Украина получила еще один транш за счет доходов от активов Банка России

ЕК: Украина получила 1,6 миллиарда евро за счет доходов от активов Банка России
Европейская комиссия (ЕК) направила на поддержку Украины третий транш в размере 1,6 миллиарда евро. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЕК.

Эти средства были получены за счет доходов, которые принесли замороженные активы Банка России. Первый транш Киев получил в июле 2024 года, второй — в апреле 2025 года. Отмечается, что хотя сами деньги российского регулятора по-прежнему заблокированы, проценты по этим средствам могут быть использованы для поддержки Украины.

В конце прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя получение Киевом первых денег, обеспеченных доходами от замороженных российских средств, выразил надежду, что в дальнейшем все эти активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины.

В конце июня этого года Шмыгаль заявил, что Киев получил от Канады 1,7 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ.

