10:32, 11 сентября 2025

Раскрыто число жертв наводнения на Бали

Antara: Девять человек погибли из-за наводнения на Бали
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Dicky Bisinglasi / Reuters

Девять человек погибли в результате широкомасштабного наводнения на острове Бали. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB).

«Это бедствие унесло жизни и разрушило инфраструктуру. По последним данным, девять человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести», — отметил глава BNPB.

Сообщается, что для ликвидации последствий наводнения и поиска пропавших без вести задействовано от 400 до 600 человек. Президент Индонезии Прабово Субианто поручил ускорить работы по восстановлению и оказанию помощи пострадавшим на Бали.

Ранее сильные наводнения наблюдались и Китае. Жертвами паводков стали провинции Гуйчжоу и Гуанси на юго-западе республики. В прибрежных городах эвакуировали более 300 тысяч человек.

