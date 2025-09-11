Раскрыто самое популярное в мире место для новогодних каникул

Самым популярным местом для новогодних каникул оказался Рио-де-Жанейро

Самым популярным местом в мире для новогодних каникул оказался бразильский Рио-де-Жанейро. Такие данные раскрыло тревел-издание Travel+Leisure со ссылкой на данные Google Flights.

Уточняется, что в период с середины декабря до начала января это направление пользуется большой популярностью. Кроме того, путешественники отдают предпочтение карибскому острову Сент-Люсия, а также Марракешу, Марокко.

Ранее российским туристам раскрыли дешевые направления для путешествий внутри страны осенью 2025 года. Так, самым доступным вариантом оказались соло-поездки между регионами, в том числе в Москву.

